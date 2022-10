Busfahren statt Gehen: Zagreb-Anhänger verzichten auf Fanmarsch zum Stadion

Der vor dem Champions-League-Spiel FC Salzburg vs Dinamo Zagreb erwartete Marsch der kroatischen Fußballfans von der Innenstadt in Richtung Stadion Kleßheim findet nicht statt.

1500 Unterstützer des kroatischen Fußballmeisters haben Karten für das um 19 Uhr angesetzte Spiel in der Champions League gegen Salzburg. Zwar haben sich etliche von ihnen in der Salzburger Innenstadt am Nachmittag bei angenehm herbstlichen Wetter getroffen, den Fußweg in die Red-Bull-Arena dann doch gescheut.

Vielmehr taten sie das, was auch den Salzburger Fans ans Herz gelegt worden war: Sie bestiegen die Öffis in Richtung Kleßheim. Matchkarten gelten ja auch als Fahrscheine.

Der Marsch einer möglicherweise mehrhundertköpfigen Gruppe während des Abendverkehrs hätte in der Innenstadt zweifellos zu umfangreichen Behinderungen geführt.

Ein Großaufgebot der Salzburger Polizei war daher an Ort und Stelle. Schon allein wegen unliebsamer Erfahrungen aus der Vergangenheit mit der Anhängerschaft des FC Basel oder von Ajax Amsterdam.

Auch die Anhänger des AC Mailand hätten übrigens sich vor wenigen Wochen zu einem Fanmarsch von der Innenstadt zum Stadion aufmachen sollen. Auch sie nahmen lieber die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch.