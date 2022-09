Salzburg - Milan: 1500 Rossoneri zum Fanmarsch im abendlichen Hauptverkehr erwartet

Es wird lautstark werden, aber bleibt es auch friedlich? In der Salzburger Innenstadt steht wegen des Champions-League-Spiels FC Salzburg gegen AC Milan ein turbulenter Dienstagnachmittag bevor.

Die beiden Mannschaften treffen um 21 Uhr im Stadion in Kleßheim in ihrem ersten Spiel in der Gruppe E der Fußball-Königsklasse aufeinander. Laut Informationen der Salzburger Polizei werden zirka 1500 Fans aus Mailand ihre Mannschaft nach Salzburg begleiten.

Und es soll ein Fußmarsch der nach den Vereinsfarben auch Rossoneri (Rot-Schwarze) genannten Anhängerschaft von der Salzburger Innenstadt zum Stadion stattfinden. Geplanter Start ist um 17.30 Uhr auf dem Hanuschplatz, also zur abendlichen Hauptverkehrszeit. Schon Stunden vorher werden sich in der Innenstadt kleinere bis größere Gruppen an AC-Milan-Fans aufhalten.

"Gewaltbereite Personen"

Vom Hanuschplatz setzt sich der Zug in Richtung Mülln, Gaswerkgasse, Strubergasse, Guggenmoosstraße in Richtung Kleßheim in Bewegung. Der öffentliche Personen- und Nahverkehr wird entweder angehalten oder umgeleitet. Im Bereich der Innenstadt wird es vermutlich ab 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Hanuschplatz und Rudolfskai kommen. Die Polizei rät, diesen Bereich mit privaten Fahrzeugen wenn möglich zu meiden.

Um das Stadion selbst wird es eine Sicherheitszone geben. Die Salzburger Polizei meldet in einer Information: "Das Spiel ist als Sportgroßveranstaltung einzustufen, wo auch mit der Teilnahme gewaltbereiter Personen zu rechnen ist."

Weiters heißt es in der Verordnung der Landespolizeidirektion: "Wie die Erfahrung aus vergangenen Begegnungen gezeigt hat, besteht eine allgemeine Gefahr für die Gesundheit mehrerer Menschen und für Eigentum in großem Ausmaß."

Die Exekutive selbst wird mit einem Großaufgebot im Einsatz sein, aus taktischen Gründen werden wie immer keine offiziellen Zahlen zur Personalstärke genannt.

Worauf aber sowohl die Polizei als auch der FC Salzburg hinweisen, ist die Verkehrssitation: Exekutive und Club appellieren an alle Fans, nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Matchkarten sind ab sechs Stunden vor Spielbeginn bis Betriebsende auch Öffi-Tickets.

Rund um das Stadion gibt es darüber hinaus keine öffentlichen Parkplätze. Der Champions-League-Veranstalter UEFA hat ohnehin ein großes Kontingent der Stellplätze in Anspruch genommen.

Sicherheitsbereich - Bild klicken zum Vergrößern: