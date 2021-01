Chef der Salzburger Bergrettung kritisiert Leichtsinn: "Viele Leute schalten ihr Hirn nicht ein"

Der Chef der Bergrettung kritisiert das Verhalten jener Wintersportler, die "ohne Wenn und Aber" sich selbst und die Einsatzkräfte in Gefahr bringen.

Zwei Bergretter sind am Mittwoch in Obertauern während der Bergung einer Verschütteten von einer Lawine erfasst worden. Sie blieben unverletzt. Ein Freerider hatte die Schneemassen losgetreten. Balthasar Laireiter, Landesleiter der Bergrettung, kritisiert das zunehmend sorglose Verhalten vieler Bergsportler scharf.



Alle am Mittwoch am Einsatz in Obertauern Beteiligten haben von Glück gesprochen, dass keiner der Helfer verletzt wurde. Wie schätzen Sie den Einsatz am Tag danach ein? Balthasar Laireiter: Die Nachlawine hat unsere Leute überrascht, sie haben damit nicht ...