"Chefbetrüger" wollten Firma prellen

In letzter Sekunde verhinderten Kriminalisten, dass ein bayerisches Unternehmen 70.000 Euro auf ein ausländisches Konto überweist.

Im letzten Moment gelang es deutschen Kriminalisten einen ausgeklügelten Betrug - Experten nennen die Masche "CEO-Betrug" oder "Chefbetrug" - an einem Unternehmen aus dem Berchtesgadener Land zu unterbinden. Der Geschäftsführer der besagten Firma hatte am Montag bei der Überprüfung der Firmenkonten eine Überweisung von 70.000 Euro auf ein Konto in Großbritannien festgestellt. Sofort stellte er Nachforschungen an - es wurde klar: die Firma wurde zum Ziel von Betrügern. Eine Mitarbeiterin hatte nämlich drei Tage zuvor eine Mail erhalten, in der sie - vermeintlich von ihrem eigenen Chef - zur Überweisung des genannten Betrages auf ein Bankkonto im Ausland aufgefordert worden war. Der sofort alarmierten Kripo Traunstein gelang es mit dem deutschen Bundeskriminalamt gerade noch rechtzeitig, für ein "Einfrieren" des Geldes auf dem britischen Konto zu sorgen. Es wird demnächst an die Firma zurücküberwiesen.

Bayerns wie auch Österreichs Polizei warnen seit langem schon vor CEO-Betrug, englisch: "CEO-Fraud". Die Täter nutzen Infos, die Firmen in Wirtschaftsberichten oder auf Homepages veröffentlichen. Sie legen ihr Augenmerk auf dortige Angaben zu Geschäftspartnern und künftigen Investments und geben sich dann als Geschäftsführer oder leitende Manager (CEO) aus. Dabei fordern sie über gefälschte Email-Adressen wegen einer angeblichen Firmenübernahme oder einer geänderten Kontoverbindung den Transfer größerer Geldbeträge auf Konten in aller Welt. Tatsächlich erbeuteten Kriminelle in den letzten Jahren auf diese Art auch in Österreich Millionen.



(SN)