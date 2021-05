Chefin über 2500 Pflegekräfte

Der Erscheinungstag dieser Ausgabe steht als "Tag der Pflege" im Kalender. Franziska Moser ist Chefin von 2500 Pflegekräften im Uniklinikum.

Auch wenn sie selbst nicht mehr am Krankenbett steht, das Geschäft kennt Franziska Moser von der Pike auf. Und die Arbeitsdichte steigt. "Im Schnitt bleiben die Patienten heute nur mehr drei bis vier Tage im Spital. Damit legt auch die Pflege an Tempo zu", sagt die Pflegedirektorin am Salzburger Uniklinikum.

Die 45-Jährige führt 2500 Mitarbeiterinnen - vier Fünftel sind Frauen - in 90 Pflegeteams. Der Job ihrer Leute besteht darin, den Patienten Orientierung zu geben. Termine bei Ärzten ...