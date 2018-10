Chemieunfall im Landeskrankenhaus führte zu Sperren

Im Bereich der Strubergasse war das Salzburger Landeskrankenhaus Montagmittag rund zwei Stunden abgesperrt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei befanden sich vor Ort. Beim Müllpressen war eine Chemikalie ausgetreten.

Die ätzende Flüssigkeit - 37-prozentiges Formaldehyd - war aus einem irrtümlich entsorgten Kanister ausgetreten, hieß es von Seiten des Uniklinikums Salzburg. Der Unfall ereignete sich am späten Montagvormittag beim Müllpressen in der Abfallwirtschaftszentrale am Gelände des LKH Salzburg. Der Kanister wurde offenbar zerdrückt und die Chemikalie trat aus.

Zwei Mitarbeiter der Müllpresse mussten in der Folge mit Atembeschwerden in die Notaufnahme gebracht werden. Wie Klinik-Sprecherin Mick Weinberger am frühen Montagnachmittag sagte, erlitten die beiden "leichte Reizungen in den oberen Atemwegen". Das Duo habe die Ambulanz nach kurzer Behandlung bereits wieder verlassen können.

Die Salzburger Berufsfeuerwehr und die Polizei hatten alle Zufahrten im Umkreis von 250 Metern rund um die Müllpresse im Bereich der Strubergasse abgesperrt. Wie der Kanister in die Müllpresse gelangen konnte, wird noch ermittelt.

Gegen 14 Uhr war der Gefahrguteinsatz beim Landeskrankenhaus dann beendet. Der Kanister mit der Formaldehyd-Lösung wurde gesichert, anschließend in einem Container deponiert und dann mit Feuerwehr- und Polizeibegleitung zu den Umweltschutzanlagen Siggerwiesen bei Bergheim gebracht.

Quelle: SN