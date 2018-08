Chlorgas-Einsatz in der Tauern Spa World in Kaprun

Erhöhte Werte bei Routine-Kontrolle in der Therme in der Nacht auf Montag. 15 Mann der Feuerwehr Kaprun waren im Einsatz. Es wurde niemand verletzt.

In der Nacht auf Montag gegen 1.30 Uhr schlug der Haustechniker der Tauern Spa World in in Kaprun Alarm. Bei einer routinemäßigen Messung des Chlorgaswertes in der Therme stellte er einen erhöhter Wert fest. Von der freiwilligen Feuerwehr Kaprun wurden die notwendigen Erstmaßnahmen beim Lagerraum des Chlorgases durchgeführt. Gleichzeitig wurde auch der Gefahrenguttrupp des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg verständigt, um weitere Messungen durchzuführen. Nachdem der Lagerraum ausgiebig gelüftet wurde, war der Wert wieder gesunken und der Einsatz konnte gegen drei Uhr früh beendet werden.

Die Ursache für den erhöhten Wert konnte vorerst nicht eruiert werden und muss nun von einem Techniker festgestellt werden. Am Einsatz waren drei Fahrzeuge mit 15 Mann der freiwilligen Feuerwehr Kaprun, ein Fahrzeug des Gefahrenguttrupps des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg und zwei Fahrzeuge des Roten Kreuzes beteiligt. Verletzt wurde niemand.

Quelle: SN