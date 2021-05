"Christ sein ist keine Erfolgsstory": Nacht der Kirche widmet sich dem Scheitern

Viele sprechen nicht gern über das eigene Scheitern. Eine Veranstaltungsreihe holt Missgeschicke und Fehlschläge seit Jahren vor den Vorhang. Am Freitag kooperieren die Fuck up Nights mit der Langen Nacht der Kirchen.

Menschen sprechen nicht gern über ihr Scheitern. Eine wichtige Aufgabe in den Sand gesetzt, eine Stelle nicht bekommen, in die Schuldenfalle getreten: Was es auch ist, bei den Fuck up Nights werden deshalb Missgeschicke und Fehlschläge auf die Bühne geholt.

Und weil das Scheitern hervorragend zur Kirche passe, kooperiert die Erzdiözese im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen mit der Veranstaltungsreihe. "Christ sein ist keine Erfolgsstory", sagt Mitorganisator der Langen Nacht der Kirchen, Johannes Wiedecke. "Von außen betrachtet ...