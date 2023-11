Christbaum ist zu groß für das A10-Nadelöhr

Der Christbaum für Schloss Mirabell kommt heuer aus Dienten - wegen der Tunnelbaustelle muss er über den Pass Lueg transportiert werden.

Der einfachste Weg von Dienten in die Stadt Salzburg führt normalerweise über die Tauernautobahn. Seit Einrichtung der Baustelle zwischen Werfen und Golling ist das aber nicht mehr so: Der 14 Kilometer lange Baustellenabschnitt mit Gegenverkehr in fünf Tunneln ist zum Nadelöhr geworden.

Das wirkt sich nun auch auf den Transport des diesjährigen Christbaums aus, der am 14. November in Dienten geschlägert, nach Salzburg transportiert und vor dem Schloss Mirabell aufgestellt werden soll. Denn vonseiten der Behörde sei von vornherein klargestellt worden, dass es keine Transportgenehmigung für den Baustellenabschnitt auf der A10 geben würde. Die 24 bis 25 Meter hohe Fichte sei zwar "halbwegs schlank", wie der Christbaumbeauftragte der Salzburger Berufsfeuerwehr, Michael Paschinger, sagt. Aber selbst mit zusammengeschnürten Ästen und der für den Transport notwendigen Kürzung des Baumes auf 19 bis 20 Meter Länge seien es immer noch beachtliche Dimensionen - und der Transport durch das Nadelöhr Tunnelbaustelle zu riskant. "Wir werden über den Pass Lueg ausweichen und dann erst bei Golling auf die Autobahn auffahren." Dabei muss der Christbaumtransport durch mehrere Ortschaften fahren.

Die feierliche Illuminierung des Baumes aus Dienten vor dem Schloss Mirabell ist für den 28. November vorgesehen. "Der Baum ist unser Gruß aus den Bergen an die Landeshauptstadt", erklärt der Dientner Bürgermeister Klaus Portenkirchner. Seine Gemeinde spendet die Fichte, die aus Einforstungsrechten auf Bundesforste-Grund stammt. Dass es sich um einen schönen und damit auch würdigen Baum für einen Platz wie jenen vor dem Schloss Mirabell handelt, steht für Klaus Portenkirchner außer Frage. Die Fichte sei nicht nur gerade gewachsen, sondern besitze auch regelmäßige, dichte Äste und sei dabei dennoch nicht zu buschig.

Ein "Heimspiel" werden dafür Ernte und Transport des Christbaums für den Christkindlmarkt am Domplatz und Residenzplatz: Auch bei diesem Baum handelt es sich um eine Fichte. Sie kommt direkt aus der Stadt Salzburg und steht derzeit auf einem Privatgrundstück in der Nähe des Uniparks Nonntal. "Entdeckt" wurde die ebenfalls etwa 25 Meter hohe Fichte von Mitarbeitern des städtischen Gartenamts, als sie mit den Arbeiten für den im September offiziell eröffneten neuen Kinderspielplatz an der Akademiestraße beschäftigt waren. Nachdem zwei zuvor besichtigte Baumkandidaten aus optischen Gründen ausgeschieden waren, brachten die Gartenamtsmitarbeiter besagte Fichte ins Gespräch, und auch die Besitzer zeigten sich einverstanden. "Der Baum ist wunderschön", sagt Michael Paschinger. Abgeholt und auf dem Residenzplatz aufgestellt wird er am 13. November.

Der Christkindlmarkt wird am 27. November eröffnet und geht vom 27. Dezember bis zum Neujahrstag als "Kultur.Spiel.Platz" weiter. Ab 16. November geöffnet ist der vom Verein Christkindlmarkt betriebene Eislaufplatz am Mozartplatz. Bis 31. Jänner wird man dort täglich von 10 bis 22 Uhr Runden drehen können.