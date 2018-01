Christbaum fing Feuer: Fünf Verletzte bei Brand in Bruck

Am Samstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Bruck zu einem Brand in einem Wohnhaus aus. Fünf Personen wurden verletzt.

Ein Christbaum war in Brand geraten. Die Feuerwehr Bruck an der Glocknerstraße rückte mit vier Fahrzeugen und 35 Personen aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohner hatten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte mit dem Feuerlöscher erste Versuche unternommen, den Christbaum von den Flammen zu befreien. Die fünf Personen wurden vom Roten Kreuz mit leichten Verletzungen in die Krankenhäuser Schwarzach und Zell am See gebracht. Der Sachschaden ist nach ersten Informationen nicht unerheblich, sagt Feuerwehrkommandant Franz Eder: "Durch die Reste des Feuerlöschers dürfte ein ziemlicher Schaden im Haus entstanden sein".

(SN)