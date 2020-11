Christbaum vor dem Schloss Mirabell kommt aus Goldegg

Am Dienstag war es so weit: Die Berufsfeuerwehr Salzburg hat die Edeltanne im Garten von BIG-Gemeindevertreterin Nelly Lainer in Goldegg gefällt. Anschließend reiste der Baum in die Stadt Salzburg, wo er als Christbaum vor dem Schloss Mirabell für vorweihnachtliche Stimmung sorgen soll.

Sie erreicht ziemlich genau die für den Transport maximal möglichen 21 Meter Höhe und besticht mit geradem Wuchs und gleichmäßig schönen Ästen: die gut 50 Jahre alte Edeltanne aus dem Garten der Goldegger BIG-Gemeindevertreterin Nelly Lainer. Der Baum wurde am Dienstag von der Salzburger Berufsfeuerwehr gefällt und nach Salzburg transportiert, wo er vor Schloss Mirabell für vorweihnachtliche Stimmung sorgen soll. "Wir sind sehr stolz, dass der Christbaum für das Schloss Mirabell heuer aus Goldegg kommt", sagt Bürgermeister Hannes Rainer (ÖVP). Der Christbaum für den Residenzplatz steht noch in Hintersee Ob auf dem Salzburger Residenzplatz ein Christbaum aufgestellt wird, hängt davon ab, ob der Salzburger Christkindlmarkt tatsächlich stattfindet. Das wiederum hängt von der Entwicklung der Coronazahlen ab. Fest steht: Der Baum für den Residenzplatz würde heuer aus Hintersee kommen. Quelle: SN