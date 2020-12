Christbaumdieb bediente sich bei "Waldweihnacht am Wallersee"

Tourismusverband appelliert, den gestohlenen Christbaum zurück zu bringen.

Seit Tagen lockt sie Seekirchner zu jeder Tageszeit an den Wallersee: Die "Waldweihnacht" beim Strandbad. Die bunt beleuchtete Freiluft-Ausstellung mit vielen Christbäumen am See soll den Seekirchnern einen Spaziergang verschönern und einem guten Zweck dienen. Am Wochenende aber haben sich Diebe bei einem der Christbäume bedient. Der Tourismusverband appelliert jetzt an den Täter, den Baum zurückzubringen. "Wir fragen uns: Bringt ein gestohlener Christbaum wirklich Freude????? Dieser Baum wurde bereits von einer Familie ausgesucht, welche nun selber keinen mehr hat!", heißt es auf der Facebook-Seite.

Quelle: SN