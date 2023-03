Christian Oberthalers "höllische" Geschichte

Der Gasteiner Autor stellt sein Märchen über die Entstehung des Heilstollens und des Krampussbrauches des Gasteinertales vor.

"Ich entdeckte die Leidenschaft zum Schreiben eher zufällig wieder", erinnert sich der Bad Gasteiner Autor Christian Oberthaler. Zwar schrieb der Pongauer bereits in Jugendtagen Gedichte, doch kam er über Umwege zur Schreiberei. "Ich war fast 40 Jahre lang im Gasteiner Brauchtum bei einer Krampuspass tätig. Die letzten 25 Jahre spielte ich den Nikolaus und so habe ich dann auch mit dem Schreiben von Nikolaus-Gedichten und in späterer Folge auch von Hirtenspielen und Theaterstücken begonnen."

Während des Corona-Lockdowns verfasste ...