Christian Schwaiger schleift Deutsche zu Speed-Spezialisten

Josef Ferstl siegte beim Super-G in Gröden, Thomas Dreßen auf der Streif in Kitzbühel - die Flaute der deutschen Speed-Fahrer ist Geschichte. Eine maßgebliche Rolle spielt ein Saalfeldener.

Christian Schwaiger weiß, wie man aus guten Skifahrern wahre "Rennsauen" macht. Quasi aus dem Nichts hat er mit der deutschen Speed-Abteilung eine schlagkräftige Mannschaft aufgebaut. Eine, die mittlerweile zu Weltcupsiegen rast.

Den 20. Jänner 2018, den Tag des Sieges von Thomas Dreßen auf der Streif, bezeichnet Schwaiger als "einen der schönsten" seiner Trainerkarriere: "Der erfolgreiche Saisonverlauf ist eine große Genugtuung, es ist einfach ein Wahnsinn." Andreas Sander fuhr schon mehrere Top-Zehn-Plätze ein, Dreßen beendete Anfang Dezember als Abfahrts-Dritter in Beaver Creek eine lange Podestflaute der deutschen Speed-Truppe, zwei Wochen später gewann Josef Ferstl den Super-G in Gröden - und jetzt der Dreßen-Coup in Kitz.

Von solchen Erfolgen war der DSV im Jahr 2014 weit weg: Die Abfahrtsmannschaft stand wegen Erfolglosigkeit vor der Auflösung. Dann wurde Mathias Berthold, langjähriger Wegbegleiter von Schwaiger, Cheftrainer der deutschen Herren. Er fragte den Saalfeldener, ob er die Speed-Sparte übernehmen wolle. Schwaiger zögerte nicht lange, nach acht Jahren als Techniktrainer der deutschen Damen, in denen er speziell mit Maria Höfl-Riesch viele Erfolge feierte, sah er die Zeit reif für Neues. Sie einigten sich für eine Zusammenarbeit bis Frühjahr 2018. Schwaiger erinnert sich an die Zielvorgabe vor vier Jahren: "Ein Weltcupsieg und eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Für diese Ambitionen sind wir belächelt worden."

Nun hat der 49-Jährige gut lachen. Er reist mit zwei Siegen und seinen heißen Eisen im Gepäck nach Südkorea. "Wenn ich da hinüberfliege, will ich eine Medaille gewinnen. Ob es gelingt oder nicht, ist eine andere Geschichte." Tochter Julia (22), als Biathletin schon im Weltcup unterwegs, wird er in Südkorea nicht sehen. "Das ist schade. Sie war leider durch einen grippalen Infekt einen Monat außer Gefecht, hat erst bei der EM vorige Woche wieder Wettkämpfe absolviert."

Wie hat Schwaiger seine Fahrer, die er anfangs kaum namentlich kannte, geschliffen? Vorerst mit viel Riesentorlauf-Training. "Für mich war es schockierend, wie sie Riesenslalom gefahren sind. Dabei ist dieser Schwung so wichtig, dass im technischen Bereich etwas weitergeht." Im konditionellen Bereich hat er, wie schon bei den deutschen Damen, "alles über den Haufen geschmissen." In seinen zwölf Jahren beim DSV habe er immer machen können, was er sich vorstellte. "Es ist für mich wichtig, den eigenen Weg zu gehen, eine eigene Philosophie durchzuziehen." Er sei kein Wunder-Trainer, so einen gebe es nicht. Aber er habe ein gut durchdachtes System. "Und dann heißt's knallhart arbeiten."

Stets "bodenständig und oafoch g'strickt" scheute er keine Herausforderung. Das hat 1998 begonnen, als er unter der Regie von Berthold bei den Briten anheuerte. Nach dessen Wechsel zum ÖSV stieg er schnell zum Chef der Ski-Exoten auf, formte mit Alain Baxter einen Spitzenathleten. Dessen Sternstunde mit Platz drei bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City (2002) wurde bald darauf zur unvergessenen bitteren Pille. Bronze wurde dem Schotten wegen der Verwendung eines unerlaubten Nasensprays aberkannt, die Medaille erbte Benjamin Raich.

Im Frühjahr verstreicht Schwaigers vereinbarte Vertragslaufzeit beim DSV. Wie es weitergeht, ist offen. "Momentan denke ich gar nicht daran. So viel ist sicher: Ich fühle mich bei den Deutschen sehr wohl", sagt der Coach, der von 1988 bis 1996 selbst acht Jahre lang Profi war, die Pro-Tour in Amerika und Japan fuhr. Ein Jahr danach hatte er einen schweren Arbeitsunfall beim Dachdecken. "Da habe ich mir gedacht: Werde ich halt doch Skitrainer."