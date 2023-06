Christina Wengler trainiert Hundebesitzer und ihre Lieblingsvierbeiner

Die Burghausener Hundetrainerin bietet individuelle Trainingseinheiten für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner an und analysiert die Problematiken auch mithilfe ihrer eigenen Hunde Bounty und Sora.

"Die, die in der Linzergasse wohnen und arbeiten, kennen mich bestimmt. Ich bin schon sehr auffällig mit den Hunden", erzählt Chrissi (Christina) Wengler lachend, während sie an einer Leine vier Hunde gleichzeitig durch die gut besuchte Gasse Richtung Kapuzinerberg lotst. An manchen Tagen können es aber auch bis zu sechs Hunden sein, die sie begleiten.

Die 29-jährige Hundetrainerin wohnt seit einem Jahr in der Priesterhausgasse und führt von dort aus ihre Hundepension, die sie aber nur Besitzern aus ihren Trainingseinheiten anbietet. Sonst wären es um einige mehr. "Aber dadurch, dass ich keine Zwinger habe und nicht nur einmal am Tag ein bisschen die Hunde bespaße und wir zusammen leben", ist das nicht möglich. Daneben nimmt sie auch öfter Hunde aus dem Salzburger Verein "Hund sucht Hütte" in Pflege.

Von der Tierpflege zur Hundetrainingsausbildung

Hunde lagen der gelernten Tierpflegerin immer besonders am Herzen. Vor zehn Jahren holte sie sich ihren ersten Hund, den Border Collie Husky Mix Bounty, dessen Erziehung sehr schwierig war. "Bounty ist eigentlich mein Lehrmeister, er war echt schlimm als junger Hund."

Nebenberuflich ließ sich Wengler zur Hundetrainerin ausbilden und bewies recht schnell, dass sie dafür ein Händchen hat. Bald kamen die ersten Hundetraining-Anfragen, später habe sich der Kreis durch Mundpropaganda und die Website immer erweitert. In Salzburg seien es vor allem die Hunde, die für sie Werbung machen. Seit 2022 trainiert sie hauptberuflich und pendelt dafür zwischen Burghausen, Salzburg, St. Gilgen und St. Wolfgang.

Hundetraining ist eigentlich Menschentraining

In ihren Trainings besucht sie die Kunden daheim, um das Verhalten der Hunde in ihrer gewohnten Umgebung zu sehen. Die Problematik entstehe meist "bei Dingen, die die Leute nicht merken". Jeder Vierbeiner und Mensch sei anders, auch was die Vorstellungen im Zusammenleben angehe und darauf gehe sie spezifisch im Training ein. Dabei trainiere sie nicht die Hunde, sondern erkläre den Besitzern, wie sie diese trainieren müssen. Ihr Ziel ist die Alltagstauglichkeit. Hilfe bekommt sie auch von Bounty, den alle Hunde aber auch Kunden mögen, daher komme auch der Name ihrer Website . "Ohne ihn und meine Hunde könnte ich mein Training nicht so gestalten." Damit könne sie testen, wie die Vierbeiner auf andere Artgenossen regieren.

Ihr abschließender Tipp für Hundebesitzer ist, dem neuen Familienmitglied immer sofort Regeln zu geben, sonst setze der Hund seine eigenen und müsse wieder umerzogen werden.