"Christkind" brachte neue Ausrüstung für FF Golling

Zum Jahreswechsel wurde die Freiwillige Feuerwehr (FF) Golling reich "beschenkt": Neue Einsatzkleidung wurde ebenso angeschafft wie eine Teleskopmastbühne.

Besonders brav war das Christkind heuer in Golling - gerade rechtzeitig zur Bescherung wurde am 23. Dezember die neue Teleskopmastbühne in die Zeugstätte der FF Golling geliefert. "Wir sind sehr dankbar, dass es gelungen ist, zusammen mit dem Land, dem Landesfeuerwehrverband und der Gemeinde Golling ein Ersatzgerät für unsere verunfallte Teleskopmastbühne zu beschaffen. Ein besonderer Dank gilt dabei meinem Vorgänger Peter Schluet und seiner Frau Anita, die durch ihr persönliches Engagement die Weichen für eine Sonderfinanzierung durch die Landesregierung stellen ...