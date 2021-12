Christkind spielen für rund 150 Kinder

Ein umgekehrter Adventkalender funktioniert, indem Menschen etwas hineinlegen statt etwas herausnehmen - im Idealfall tut das jeden Tag ein anderer. Das Team des Salzburger Verlagshauses hat heuer zum zweiten Mal einen solchen umgekehrten Adventkalender erstellt. Dieses Jahr geht er an eine Alleinerzieherin aus der Stadt Salzburg. Die Redakteurinnen Birgit Kaltenböck und Sigrid Scharf übergaben ihn am Dienstag an Thomas Neureiter, Koordinator von "ArMut teilen". Diese Initiative der Erzdiözese verteilt innerhalb einzelner Stadtteile Spendengelder um - rekordhafte 48.000 Euro waren es ...