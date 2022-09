Christkindlmarkt wird nun auch Eislaufplatz in der Salzburger Altstadt betreiben

Am Ende gab es nur einen Bewerber: Der Verein Christkindlmarkt rund um Obmann Wolfgang Haider erhält den Zuschlag für den Eislaufplatz samt Gastronomie am Mozartplatz. Überraschend kommt das für viele nicht.

Peter Treml hat über viele Jahre hinweg in der Adventzeit das "Mozarteis" - also den Eislaufplatz und den Punschstand in der Salzburger Altstadt - betrieben. Im Vorjahr wollte Treml nur seinen Punschstand aufsperren, weil er sich aufgrund der Coronabeschränkungen nicht in der Lage sah, den Eislaufplatz zu betreiben. Doch vonseiten der Stadt hieß es, man wolle kein "Rosinenpicken" - entweder beides oder gar nichts.

Nun wurde der Betrieb des Eislaufplatzes seitens der Stadt über das Vemap-Portal öffentlich ausgeschrieben. ...