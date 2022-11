Christoph Meissl erobert die alpine Skiwelt

Das Bischofshofener Ski-Ass spricht über seinen Werdegang, seine Ziele und vergangene Erfolge. Der Bezirksreferent des Salzburger Landesskiverbandes, Michael Ellmer, sieht unterdessen eine der großen Sport-Hoffnungen des Landes in den 22-jährigen Bischofshofener.

Christoph Meissl ist im alpinen Skisport auf dem Weg nach ganz oben. Im März gab der 22-jährige Bischofshofener bei den Staatsmeisterschaften im Slalom den Stars der heimischen Ski-Elite eine Kostprobe seines Talents, landete beim Bewerb auf Platz drei und ließ dabei große Namen - wie Michael Matt - hinter sich. "Christoph Meissl zählt mit Sicherheit zu den großen Hoffnungen des Landes", schwärmt Michael Ellmer, Pongauer Bezirksreferent des Salzburger Landesskiverbandes (SLSV).

SN/sw/weiss Der 22-jährige Bischofshofener setzt sich für diese Saison große Ziele.

Mit zwei Jahren bereits auf der Piste

Die Reise im alpinen Skisport begann für den Bischofshofener bereits mit ungefähr zwei Jahren, als er beim Mühlbacher Arthurhaus-Lift die ersten Schwünge in den Schnee zauberte. Nur wenig später zog es Meissl zum Bischofshofener Skiclub und schließlich zum SAG Gainfeld, wo sein Vater Balthasar Meissl bereits als Trainer tätig war und auf seinen Nachwuchs wartete. "In der Jugend gab es auch in Bischofshofen noch Fahrer, denen ich kaum nachkam", blickt Christoph Meissl zurück. "Mit elf oder zwölf Jahren machte ich dann aber einen großen Schritt nach vorne und merkte zum ersten Mal, dass für mich im Skisport etwas möglich sein könnte. Damals begann ich auch viel zu trainieren und hart dafür zu arbeiten, dass ich mich in die vordersten Plätze einreihe."

Unüblicher Karriereweg

Die Pongauer Skihoffnung wählte dann aber nicht den herkömmlichen Weg über ein Skigymnasium. Stattdessen blieb der Bischofshofener im örtlichen Gymnasium St. Rupert. "In St. Rupert hat damals eigentlich alles gepasst und ich konnte mich nachmittags meistens auf das Skifahren konzentrieren."Michael Ellmer weiß aber, dass die Entscheidung, in St. Rupert zu bleiben, nicht der leichtere Weg in Richtung Weltcup war: "Dadurch wählte Christoph sicher nicht den leichteren Weg", hebt Michael Ellmer hervor. "Dass er dennoch kurz vor dem Sprung in den Weltcup steht, beweist seinen unglaublichen Ehrgeiz und Trainingswillen. Er bringt eigentlich alles mit, was ein Skifahrer braucht, um in den Weltcup zu kommen."

Auch Meissl erfuhr dann am eigenen Leib, dass Schule und Training nicht immer leicht unter einen Hut zu bekommen sind: "Je älter ich wurde, desto schwerer ist es aber geworden. In den letzten beiden Jahren wurde ich im Winter dann einmal pro Woche von meinem Klassenvorstand Barbara Wallner freigestellt, was mir natürlich sehr geholfen hat."

Richtungsweisende Saison startet

Dass sich das viele Training ausgezahlt hat, bewies Meissl bereits in der vergangenen Saison: "Zu Beginn hatte ich beim ÖSV noch keinen Startplatz für die FIS-Rennen und den Europacup. Darum bin ich sehr stolz auf meine Leistung im vergangenen Jahr. Ich habe mir viel erkämpfen müssen, zeigte aber, dass ich vorne mitfahren kann und holte mir mit guten Ergebnissen schließlich auch einen Startplatz beim ÖSV", erklärt Meissl, der auch betont, dass ohne die Hilfe seines Vaters einiges anders gelaufen wäre: "Er hat wirklich sehr viel Zeit und Geduld in meine Karriere investiert." Für den 22-Jährigen beginnt nun eine Saison, die in der noch jungen Karriere durchaus richtungsweisend sein könnte: "Ich will mich definitiv von Beginn an im Europacup etablieren und mich in die Spitze kämpfen. Großes Ziel ist es, einen Fixplatz für den Weltcup herauszufahren. Dafür muss aber auch alles passen. Denn es qualifizieren sich nur die besten drei Starter für die oberste Klasse und schon Kleinigkeiten, wie ein krankheitsbedingter Ausfall, können viel bedeuten."

Für den Ausnahmekönner geht es im Dezember auf die Europacup-Bühne. Doch schon am vergangenen Wochenende startete Meissl in die Skisaison. Ausgerüstet von einem neuen Sponsor - den Werfenwenger Bergbahnen - ging Meissl beim FIS-Rennen am Pass Thurn an den Start. Dort verlief es für den 22-Jährigen nur bedingt nach Plan. "Skifahrerisch war es zwar ein sehr guter Auftakt. Ich wurde kurz vor dem Start krank, wollte aber unbedingt mitfahren. Im zweiten Durchgang musste ich aufgeben, weil es nicht mehr ging", bedauert Meissl. Nach dem ersten Durchgang stand Meissl auf dem sechsten Platz.