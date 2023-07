Christophorus-Sonntag: Auch Gläubige aus Salzburg-Aigen vertrauen auf Schutz "von oben"

Der hl. Christophorus gilt als Schutzpatron der Reisenden. Am Sonntag wurden in vielen Pfarren wieder die Fahrzeuge gesegnet.

Im Pkw von Diakon Dino Bachmaier und seiner Frau Hildegard baumelt ein Medaillon an einem Rosenkranz aus Medjugorje. An Bachmaiers Motorrad klebt die Plakette auf dem Tankdeckel.

Pfarrer Roland Kerschbaum segnete auch die Vespa von Madeleine Usner-Oswald. Sie kam mit ihrer Tochter Emily zum Gottesdienst in die Pfarrkirche in Salzburg-Aigen.

Diese Gelegenheit ließ sich Dorothea Steiner nicht entgehen. Soeben in ihrem Pkw wohlbehalten aus dem Urlaub zurückgekehrt, ließ auch sie am Christophorus-Sonntag nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche in Salzburg-Aigen das Fahrzeug von Pfarrer Roland Kerschbaum segnen. "Ich fahre gerne ...