Lenkungsmaßnahmen werden verfeinert - das soll den Stau an Regentagen im Sommer minimieren.

Im Sommer 2017 haben Besucher der Mozartstadt das Angebot rund 8000 Mal in Anspruch genommen. Gratis am Park & Ride Messe zu parken und um drei Euro pro Person mit dem Bus ins Stadtzentrum und retour zu gondeln, erschien ihnen offenbar attraktiver, als mit dem eigenen Pkw bis in den Stadtkern vorzudringen.