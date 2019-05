ClownDoctors feierten in Schwarzach das 25-Jahr-Jubiläum

Die 14 ClownDoctors Salzburg besuchen mehr als 7000 Patientinnen und Patienten pro Jahr. Ihr Motto: Lachen ist die beste Medizin. Jetzt wurde gefeiert. Vor 25 Jahren erfolgte der Start in der Uniklinik Salzburg.

"Lachen ist die beste Medizin!" Die ClownDoctors setzen dieses Motto Tag für Tag um. Sie erleichtern Patientinnen und Patienten den Spitalsaufenthalt - zunächst Kindern und Jugendlichen, mittlerweile auch Erwachsenen. Seit 25 Jahren besuchen die ClownDoctors Salzburg Abteilungen der Uniklinik Salzburg, seit 18 Jahren auch die Stationen des Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach. Die ClownDoctors wurden 1994 gegründet. Heute besuchen sie mehr als 7000 Patientinnen und Patienten pro Jahr. Bei einer Feier im Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach gratulierte Landesgesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl herzlich zum Jubiläum. Stöckl hob dabei besonders die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den ClownDoctors und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Spitälern hervor.



Quelle: SN