Clowndoctors lehren Kinder an Salzburgs Schulen das Kochen mit Humor

Gesunde Jause ganz ohne Verbote oder Langeweile: Ernährungspädagogin Simone Sommerauer und Rote Nasen Clowndoctors zeigen Salzburger Schülerinnen und Schülern, wie es geht.

Zehn Schulen aus ganz Salzburg haben sich zum Projekt "Die kleine Kochshow … täglich grüßt meine g'schmackige Jause" angemeldet. "Die Menschen lechzen nach humorvollen und praktischen Inhalten", sagt Ernährungspädagogin Simone Sommerauer. Doch was hat Humor mit gesunder Ernährung zu tun? "Essen selbst soll Spaß machen und wir wollen mit Leichtigkeit Wissen vermitteln - ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger", so Sommerauer. "Je mehr Humor im Spiel ist, desto einfach gehen Dinge von der Hand", ist auch Claudia Pallasser, Salzburgs regionale Programmleiterin der Rote Nasen Clowndoctors, überzeugt.

"Die kleine Kochshow" soll eine bewusste Ernährung näherbringen

Das Projekt soll sowohl den Schülern als auch den Lehrern eine gute Orientierung bieten und zur Kreativität anregen. Es wird vom Land Salzburg gefördert. "Vorrangig geht es uns beim Schulprojekt um die Jause und wie es gelingen kann, diese gesund zu gestalten, ohne Langeweile aufkommen zu lassen", erklärt Sommerauer. Wichtig dabei sind die enthaltenen Nährstoffe, die Frische und möglichst unverarbeitete Zutaten. "Vielen ist oft nicht bewusst, wie viel Salz und Zucker - auch bei pikanten Gerichten - in Fertigprodukten enthalten sind", sagt die Ernährungspädagogin.

Spaß an der gesunden Jause

Der fachliche Input aus dem Fokus Ernährung wird mit dem humorvollen Part der Rote Nasen Clowndoctors kombiniert. "Fast alles geht mit Humor leichter", ist die regionale Programmleiterin überzeugt. "Die Clowns schaffen es immer wieder mit ihrem besonderen spielerischen Zugang, wichtige Themen zu vermitteln. So bringen sie jetzt auch Spaß und Leichtigkeit in das Thema Ernährung." Finanziert werden die Rote Nasen Clowndoctors großteils aus privaten Spenden und per Sponsorenkooperationen.