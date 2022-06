Club will neues Licht auf den Salzburger Rudolfskai werfen

Am Rudolfskai eröffnet am Donnerstag ein neuer Club. Der Pächter hofft weiterhin auf eine baldige Umgestaltung der Partymeile.

Die Partymeile am Rudolfskai soll sich verändern. Darin sind sich Stadtpolitik, Hauseigentümer, Anrainer und viele Partygäste einig. In welche Richtung es gehen soll, will nun ein neuer Club vorzeigen: Am Donnerstag eröffnet in den Räumen des ehemaligen Vis à Vis das Lux. Der Name ist dabei keine Abkürzung des Wortes "Luxus", sagt Sophia Groher, die Lux-Clubleiterin. Und auch der neue Pächter der Örtlichkeit, der Salzburger Gastronom Kurt Ranzenberger, betont: "Lux bedeutet Licht. Der Rudolfskai soll in einem neuen Licht erstrahlen."

...