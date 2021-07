Cluster im Pinzgau wächst weiter: Land plant gratis PCR-Gurgeltests ab Freitag in den Teststraßen

Der Cluster im Pinzgau ist auf 60 Infizierte angewachsen, jener im Pongau auf 22. Das Land plant ein Angebot für kostenlose PCR-Gurgeltests in Teststraßen einzurichten.

Die Neuinfektionen, die auf ein Nachtlokal in Kaprun zurückzuführen sind, nehmen täglich zu. Der Cluster soll von einer Frau ausgehen, die sich vor eineinhalb Wochen in der Baumbar aufhielt. Sie wurde im Nachhinein Corona-positiv getestet. In der vergangenen Woche war noch von 25 Infizierten die Rede, am Montag korrigierte das Land auf 53. Bis Dienstag ist der Cluster auf 60 Personen angewachsen. Der Sprecher des Landes, Franz Wieser, rechnet damit, dass noch weitere Neuinfektionen hinzukommen. "Das Positive ist, dass die meisten davon bereits als Kontaktpersonen registriert und damit in Quarantäne waren."

Die Sieben-Tage-Inzidenz stiegt im Pinzgau auf 115,7. Österreichweit kamen von Montag auf Dienstag 316 Neuinfektionen hinzu. 84 davon, also etwa ein Drittel, stammen aus Salzburg. Davon wiederum sind mehr als die Hälfte, 43 Neuinfektionen, auf den Pinzgau zurückzuführen.

Auch im Pongau ist ein Cluster weiter angewachsen. Dieser geht auf die Bar Romantika in Großarl zurück. Dort ist der Cluster mittlerweile auf 22 Personen angewachsen. Das Land Salzburg kündigt an, dass die 3-G-Regel in der Nachtgastronomie künftig stärker kontrolliert werden soll. "Das Netz der Stichprobenkontrollen soll deutlich enger sein als zuletzt", heißt es vom Land. Petra Juhasz, Landessanitätsdirektorin, weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass sich Gäste registrieren und einen 3-G-Nachweis vorzeigen. "Die jüngsten Ereignisse zeigen deutlich, was passiert, wenn das nicht der Fall ist."

Ab Donnerstag werden die Coronamaßnahmen für die Nachtgastronomie verschärft. Ein Selbsttest reicht nicht mehr aus, um in Diskotheken und Clubs zu gelangen. Stattdessen muss ein Impfnachweis oder ein negatives PCR-Testergebnis vorgezeigt werden. Das Land plant deshalb, ab Freitag kostenlose PCR-Gurgeltests in den 15 fixen Teststraßen anzubieten.

In der Stadt Salzburg war am Montagabend die Aufregung groß, als die Festspiele mitteilten, dass sich ein Besucher der "Jedermann"-Premiere im Nachhinein als Corona-infiziert herausstellte. Bisher sind keine weiteren Neuinfektionen bekannt, die auf die Premiere zurückzuführen sind. Die Festspiele kontaktierten 44 Personen, die im Umkreis des Mannes saßen. Nur wenige davon seien aus Salzburg und mittlerweile in ihre Heimatorte zurückgereist. Dort befänden sie sich in Quarantäne.