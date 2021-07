Cluster in Kapruner Nachtlokal auf 25 Infizierte angewachsen

Das Land geht davon aus, dass weitere Fälle nachgewiesen werden. Die Betreiber wollen am Mittwoch wieder aufsperren. Sie kritisieren die Behörde.

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten, die die Bezirkshauptmannschaft Zell am See mit einem Nachtlokal in Kaprun in Verbindung bringt, ist weiter gestiegen. War am Donnerstag noch von 16 Fällen die Rede, korrigierte das Land am Freitag auf 25 Infizierte. Sie sollen sich ab Donnerstag bis Sonntag in der Vorwoche in der Baumbar aufgehalten und mitunter auch angesteckt haben.

Der Cluster soll von einer Frau ausgehen, die am 8. Juli das Lokal besucht hat und drei Tage ...