Cobra-Einsatz in Parsch: Mann bedrohte Partnerin und Baby

Zu einem Cobra-Einsatz ist es Mittwochabend in der Stadt Salzburg gekommen. Laut Polizei hielt ein 33-jähriger Mann seine 23-jährige Lebensgefährtin und ihr Baby in einer Wohnung fest und bedrohte die beiden.

Er konnte schließlich von der Verhandlungsgruppe der Polizei beruhigt und in weiterer Folge widerstandslos gegen 20 Uhr festgenommen werden. Die Frau und das Kind blieben laut einer Polizeisprecherin körperlich unverletzt.

Der bedrohten Frau war es gelungen, ihre Schwester per Kurznachricht am Handy über den Vorfall zu informieren und um Hilfe zu bitten. Diese verständigten die Polizei. Im Polizeibericht heißt es weiters: "Hintergrund der Tat dürften laut derzeitigem Stand familiäre Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf Besuche in der Wohnung sein."

Quelle: APA