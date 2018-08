Mann drohte, sich selbst mit einem Messer zu verletzen.

Nachdem ein 30 Jahre alter Rumäne am Montagabend in einem Geschäft am Salzburger Hauptbahnhof eine Glasflasche beschädigt hatte, wurde er von einem Detektiv in dessen Büro zur Rede gestellt. Der Rumäne zückte ein Messer und drohte damit, sich selbst zu verletzten. Das Einsatzkommando Cobra rückte an. Nach dem Einsatz einer Elektroschockpistole wurde der Mann festgenommen. Der 30-Jährige wird angezeigt.

Quelle: SN