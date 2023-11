Codewort Luisa - auch in Salzburgs Taxis wird der Hilferuf von bedrängten Frauen gehört

Bei der Frage "Ist Luisa hier?" sollen die Bediensteten in der heimischen Gastronomie hellhörig werden. Mit diesem Code bitten Frauen nämlich um Hilfe um Fall sexualisierter Gewalt. Auch die Salzburger Taxiinnung nimmt diesen Notruf nun wahr.

Codewort Luisa – auch Salzburger Taxilenkerinnen und -lenker wissen nun, was damit gemeint ist.

Die Kampagne "Sicher nach Hause" ist damit um einen Aspekt erweitert worden. In den vergangenen Jahren war diese Aktion vorwiegend als Appell gegen Alkohol am Steuer ausgerichtet - als Bewusstseinsbildung im Sommer, wenn etwa Festzelte die Besucher anlocken oder wie jetzt im Advent in der Zeit der Weihnachtsfeiern.

Hinter "Sicher nach Hause" stehen das Land Salzburg, die Landespolizeidirektion, der Verkehrsverbund und die Taxiinnung ("Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen") der Wirtschaftskammer.

Die Taxilenker haben ihren Beitrag zu der Aktion nun über den Code "Ist Luisa hier?" erweitert. In der Gastronomie können sich dadurch (potenzielle) Opfer sexualisierter Gewalt Hilfe holen. Die Bediensteten rufen ein Taxi oder holen gleich die Polizei. Salzburgs Taxi-Fachgruppenobmann Erwin Leitner sagte bei der Präsentation der Adventaktion am Donnerstag: "Jeder Form von Gewalt muss entgegengewirkt werden. Unsere Taxifahrerinnen und -fahrer sind über den Luisa-Code informiert und tragen so zu einem sicheren Nachhausekommen der Betroffenen bei."

Leitner ergänzt: "Als ich vor Jahren noch selbst in der Nacht Taxigefahren bin, hat es den Code noch nicht gegeben. Aber ich habe mehrmals selbst Situationen erlebt, bei denen ich dann den Mann nicht in mein Auto steigen ließ, sondern nur die Frau nach Hause gebracht habe." Laut Leitner gebe es in der Stadt Salzburg rund 1000 Chauffeure, landesweit seien es bis zu 4000.

Und alle wüssten nun Bescheid über Luisa. Diese Sicherheitsaktion passt zeitnah zum Beginn der weltweiten Kampagne "16 Tage gegen Gewalt", die am Samstag startet.