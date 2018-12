Cold Cases: Welche Salzburger Mordfälle ungeklärt sind

Im Fall von sieben in Salzburg gewaltsam getöteten Personen tappen die Ermittler seit Jahren im Dunkeln. Bei neuen Spuren können die Verfahren aber fortgesetzt werden, denn: Mord verjährt nie.

Man nennt sie landläufig "cold cases" (,"kalte Fälle") - jene nachweislich gewaltsamen Tötungen, die bereits mehrere (oder sogar viele) Jahre zurückliegen und die bis heute nicht aufgeklärt sind. In Salzburg gibt es - zurückgehend bis ins Jahr 1981 - sieben einzelne Mordfälle, die bis heute ungelöst sind; und in denen die jeweilige Akte deshalb quasi geschlossen wurde. "Gibt es bei derartigen Fällen keine neuen Ermittlungsansätze mehr, so werden die Ermittlungsverfahren juristisch als ,abgebrochen' bezeichnet", erklärt Marcus Neher, Sprecher der Salzburger Staatsanwaltschaft. Allerdings, so ergänzt Neher: "Das Kapitalverbrechen Mord verjährt nie. Man braucht aber neue Ermittlungsansätze, also neue Beweismittel, um die Ermittlungen wieder fortzusetzen."