Thalgau ist eine von vier Gemeinden, die in Salzburg mit neuen Community Nurses starten. Sie sollen den Bürgern helfen, länger gesund zu bleiben.

Magdalena Fischill-Neudeck hat in ihrer Ausbildung zur Pflegekraft schon viel Theorie absolviert. Die 32-Jährige machte das klassische Krankenpflege-Diplom in Oberösterreich. Als in Salzburg die gehobene Pflegeausbildung auf akademischem Niveau angeboten wurde, absolvierte sie diese noch einmal an der PMU-Privatuniversität und schloss noch ein Masterstudium an.

Dieses theoretische Rüstzeug braucht sie nun für ihre neue Aufgabe als sogenannte Community Nurse in Thalgau. Diese Pflegekräfte für die ganze Gemeinde sollen helfen, mehrere Schwachstellen des heimischen Gesundheitssystems zu verbessern. "Wir bauen ...