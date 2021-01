Computer soll die Patienten in Salzburg vor der Coronaimpfung reihen

Land und Ärztekammer präsentierten den Salzburger Medizinern, wie die Coronaimpfung abgewickelt wird. Dabei kommt ein Algorithmus zum Einsatz.

Zum Start der Coronaimpfung sind die Impfdosen äußerst knapp. Und in den kommenden Wochen werden in Salzburg noch etwas weniger Impfdosen geliefert als von den Herstellern angekündigt. Es waren ernüchternde Nachrichten, die Salzburgs Impfkoordinator Robert Sollak am Montagabend in einer digitalen Konferenz Salzburgs niedergelassenen Ärzten überbrachte. Bei der Veranstaltung sollten Details zum Salzburger Impfkonzept für die Hausärzte geklärt werden. Diese sind in Salzburg hauptsächlich für die Durchführung der Coronaimpfung zuständig.

Für den zeitlichen Ablauf gebe es noch viele ...