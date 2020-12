Corona: 10.331 Salzburger ließen sich bisher vor Weihnachten testen

Das Interesse an den kostenlosen Corona-Schnelltests vor Weihnachten im rund 555.200 Einwohner zählenden Bundesland Salzburg ist nach wie vor groß.

An den ersten beiden Testtagen am Montag und Dienstag ließen sich 10.331 Personen testen. 171 Schnelltests waren positiv, wie das Landesmedienzentrum informierte. Wegen des Andrangs hat das Rote Kreuz die Testkapazitäten an den zehn Standorten mittlerweile auf 49 Testspuren aufgestockt.

Am Montag wurden 3.348 Tests abgenommen, davon waren 72 Schnelltests positiv. Die Bilanz von Dienstag ergab 6.983 Abstriche, 99 davon waren positiv. Um die Wartezeiten zu verringern und damit Warteschlangen an den Teststationen möglichst zu vermeiden, wurden im Salzburger Messezentrum zehn Testspuren aktiviert.

Am Dienstag waren 118 Rot-Kreuz-Mitarbeiter im Einsatz. Am meisten Andrang herrschte an den Teststationen in Eugendorf im Flachgau und in Taxham in der Stadt Salzburg.

Seit Mittwoch bieten mehr als 50 Hausärzte im Land Salzburg kostenlose Antigen-Schnelltests bis inklusive 25. Dezember an. Auf der Homepage des Landes www.salzburg.gv.at/coronatests sind die teilnehmenden Arztpraxen aufgelistet. Die Anmeldung erfolgt direkt über die jeweilige Ordination.

Quelle: APA