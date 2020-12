Corona-50er für Testmuffel findet keine Zustimmung

Die Stadt hält Testkapazitäten für 100.000 Personen bereit. Inzwischen ist man ernüchtert. Vom Vorschlag, 50 Euro für die Teilnahme zu bezahlen, halten die Verantwortlichen nichts.

Die logistische Herkulesaufgabe einer Massentestung haben die Behörden und das Bundesheer hervorragend hinbekommen. Am Freitag und Samstag, 11. und 12. Dezember, kann man sich in der Stadt kostenlos einem Corona-Antigentest unterziehen (Messezentrum, Flughafen, Kongresshaus, 8-18 Uhr, ab 19 Uhr PCR-Nachtestungen positiv getesteter Personen). Mitzubringen sind ein Ausweis und die E-Card. Der Krisenstab der Stadt hat alle Szenarien berücksichtigt. Zu- und Ablauf zu den 210 Teststrecken sind so gestaltet, dass man sich nicht anstecken kann. Die Durchführung wird einfach gehalten: Salzburg ...