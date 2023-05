Corona-Abwassertests könnten in Salzburg auch für Grippe angewendet werden

In einem Monat endet in Österreich die gesetzliche Meldepflicht für Coronainfektionen. Die Anzahl der aktuellen Fälle ist ohnehin schon minimal. Erfahrungen aus der Pandemie könnten in Salzburg für andere Infektionsgeschehnisse angewendet werden.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER Symbolbild.

Die Maskenpflicht ist mit Anfang Mai gefallen, das Ende der Meldepflicht folgt Ende Juni. Das Coronageschehen ist in der öffentlichen Wahrnehmung kaum mehr präsent. Die aktuellen Daten vom Dienstag spiegeln dies wider: 52 gemeldete Coronainfektionen im Bundesland Salzburg, sieben Patienten mit Hauptdiagnose Covid auf Normalstationen in Krankenhäusern, kein Fall auf einer Intensivstation. Im Lungau gibt es seit dem Pfingstwochenende überhaupt keinen gemeldeten Coronafall mehr. Gernot Filipp, Chef der Landesstatistik, war bei der Interpretation der Zahlen stets vorsichtig. Jetzt sagt er: "Es wird zwar kaum mehr getestet, aber die Abwassertests bestätigen das niedrige Infektionsgeschehen." Bei diesen Tests wird das häusliche Abwasser dahingehend untersucht, ob beziehungsweise in welchem Ausmaß darin SARS-CoV-2 enthalten ist. Infizierte scheiden das Virus nämlich aus. Filipp: "Diese Tests werden auch nach Ende der Meldepflicht weitergeführt. Und mittlerweile gibt es Überlegungen, ob wir mit diesen Analysen nicht auch ander Viren miteinbeziehen sollen, etwa bei Grippe. Diese Tests wären ein Frühwarnsystem." Zu Grippewellen kommt es hauptsächlich in den kalten Monaten des Jahres, beginnend mit Ende September.