Corona-Ampel in Salzburg ist wieder gelb

Die Coronazahlen steigen wieder. Im Bundesland Salzburg liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 355. Die bundesweite Ampel-Kommission stufte deshalb alle Salzburger Bezirke wieder auf "gelb - mittleres Risiko".

Laut Landesstatistik sind die Varianten BA.4 und BA.5 bereits dominant. "Sie sind ansteckender, aber führen nach ersten Erkenntnissen nicht zu schwereren Krankheitsverläufen", erklärt Landessanitätsdirektorin Dr. Petra Gruber-Juhasz in einer Aussendung des Landes. Es käme jetzt laut der Medizinerin darauf an, die gefährdeten Gruppen wie ältere Personen und chronisch Kranke zu schützen. "Und da ist jetzt schon jeder einzelne von uns gefragt, mit Rücksicht und Hausverstand vorzugehen. Man muss ja nicht immer alles vorschreiben", so die Ärztin.

SN/land salzburg Die Corona-Ampel leuchtet in Salzburg wieder gelb.

Die Tipps der Landessanitätsdirektion im Überblick

* Hände waschen, Abstand halten und FFP2-Maske tragen, wo vorgeschrieben und zweckmäßig

* Besondere Rücksicht und Hausverstand bei Kontakt mit gefährdeten Gruppen wie zum Beispiel ältere Menschen

* Bei Covid-Symptomen als Verdachtsfall zum behördlichen Test anmelden, zu Hause bleiben: www.salzburg-testet.at

* Impfen und Auffrischen schützt vor einem sehr schweren Krankheitsverlauf. Alle Impfmöglichkeiten: www.salzburg.gv.at/einfachimpfen

* Zur Selbstkontrolle die kostenlosen Tests nutzen (Salzburg gurgelt und Antigen-Tests aus den Apotheken).

Alle Testmöglichkeiten: www.salzburg.gv.at/coronatests

Alle Informationen auf einen Blick: www.salzburg.gv.at/corona-virus