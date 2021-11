Corona-Aufrufe bezüglich zweier Lokale im Lungau

Betroffen sind eine Disco in Mariapfarr und eine beliebtes Ausflugslokal im Prebergebiet. Mehrere Besucher der Lokale wurden positiv auf Corona getestet.

Die Gesundheitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg ruft Personen, die in der Nacht von Samstag, 31. Oktober, auf Sonntag, 1. November, in der Diskothek Villa (Mariapfarr) anwesend waren, sowie Personen, die das Oktoberfest in der Ludlalm am Prebersee (Tamsweg) zwischen 31. Oktober und 1. November besucht haben auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Bei einschlägigen Covid-19-Symptomen (z. B. trockener Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns) mögen sich diese umgehend bei der Gesundheitsberatung 1450 melden.

Mit Datum 5. November liegen von mehreren Besuchern der beiden genannten Lokale positive PCR-Testergebnisse vor. Unmittelbar nach Einlangen des ersten positiven Ergebnisses startete die Bezirkshauptmannschaft mit dem Contact Tracing.