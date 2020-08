Corona-Ausbruch in Flachgauer Behinderten-Einrichtung

Das Land Salzburg meldet, dass nun erstmals auch in einer Behinderten-Einrichtung ein Covid-Cluster zu vermelden ist: Betroffen ist eine Wohnhaus im Flachgau; 13 Mitarbeiter sowie zwei Bewohner sind erkrankt. Das Haus steht unter Quarantäne.

Bereits am Montag wurde erstmals eine Person in einer Behinderten-Einrichtung im Flachgau positiv auf Covid-19 getestet. Am Dienstag weitete sich dieser Fall dann aus: Am Nachmittag teilte das Landesmedienzentrum mit, dass alle 28 Mitarbeiter sowie die 16 Bewohner getestet worden ...