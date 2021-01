Corona-Ausfälle an Schulen: Studentinnen springen ein

Weil Lehrer wegen Corona ausfallen, werden Studentinnen und Studenten engagiert. Immer mehr Eltern schicken ihre Kinder auch im Lockdown an die Schulen.

In normalen Zeiten würde Juliana Naglmayr jetzt einmal in Ruhe ihr Lehramtsstudium beenden. Und dann ab dem nächsten Jahr Geschichte und Deutsch an einem Gymnasium oder einer Mittelschule unterrichten.

Das Coronavirus hat aber auch ihre Pläne durcheinandergewirbelt. Die 26-jährige Goldeggerin ist schon jetzt im Einsatz - bei den ganz Kleinen: Naglmayr unterrichtet an der Volksschule Schwarzach - und zwar jene Kinder, die auch im Lockdown in der Schule betreut werden. "Es ist schon eine große Herausforderung. Die Volksschüler ...