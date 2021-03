Corona-Beschränkungen für Gasteinertal bis Ostermontag verlängert

Der Nachweis eines negativen Coronatests ist nun auch bei der Einfahrt ins Gasteinertal notwendig, wie das Land am Mittwochnachmittag bekanntgab. Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Quarantäne in zwölf Gemeinden verstärkt.

Die geltenden Corona-Ausreisebeschränkungen für das gesamte Gasteinertal werden um zehn Tage verlängert und gelten nun bis Ostermontag, 5. April, 24 Uhr. Zusätzlich wird ab kommendem Freitag, 27. März, die Einfahrt nach Dorfgastein, Bad Hofgastein und Badgastein nur mehr mit einem negativen Corona-Test möglich sein, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Polizei verstärkt darüber hinaus ihre Kontrolltätigkeit in zwölf Salzburger Gemeinden mit besonders hohen Covid-19-Infektionszahlen. Das gab das Land Salzburg am Mittwochnachmittag bekannt.



Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) begründete die Verschärfung der Maßnahmen so: "Die Situation ist im Moment kritisch. Im Gasteinertal gibt es viele Besitzer von Zweitwohnungen, die sie möglicherweise in den Osterferien nutzen wollen. Das wäre ein zusätzliches Risiko, daher auch die Notwendigkeit eines Testnachweises bei der Einreise ins Gasteinertal."



Gemeinden unter besonderer Beobachtung

Die Zahlen der drei Gasteinertal-Gemeinden im Detail: Am Donnerstag wurden aus Dorfgastein 35 Infizierte gemeldet, davon 24 in den vergangenen sieben Tagen. In Bad Gastein zählte man 35 Infizierte, davon 21 in den vergangenen sieben Tagen. In der dritten Gemeinde Bad Hofgastein wurden 65 Infizierte registriert, davon 31 in den vergangenen sieben Tagen.

Allerdings: Nicht nur in den drei Orten des Gasteinertales sind die Infektionszahlen überdurchschnittlich. Auch in Faistenau, Straßwalchen, Altenmarkt, Großarl, Schwarzach, Muhr, Rauris, Fusch und Abtenau überprüft die Polizei die Einhaltung der Quarantänebestimmungen daher schwerpunktmäßig, heißt es vom Land Salzburg.