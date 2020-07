Corona-Cluster am Wolfgangsee erreicht Salzburg: Das Virus trifft die Region in der Hochsaison

28 Mitarbeiter aus mehreren Hotels und Lokalen im Salzkammergut wurden positiv auf Corona getestet, zwei davon in Betrieben in Salzburg. Auch ein Mitarbeiter des Außenministeriums ist nach einem Aufenthalt am Wolfgangsee an Corona erkrankt. Die Touristiker hoffen, dass es nicht zu einer Stornowelle kommt. In Salzburg hinkt man mit den Tests in der Branche hinterher.

SN/chris hofer Hotelier Dominik Eberle (Hotel Peter) ließ alle Mitarbeiter durchtesten.