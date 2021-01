Corona-Cluster in Flachau: Skilehrerkurse in Salzburg werden bis auf Weiteres abgesagt

Skilehrerkurse werden in Salzburg abgesagt, nachdem am Donnerstag ein Corona-Cluster unter Skilehrern in Flachau bekannt wurde. Die Gemeinde fordert alle Gemeindemitglieder zu Massentests am Sonntag auf.

Die am Donnerstag bekannt gewordenen 29 Coronafälle bei einem Skilehrerkurs in Flachau im Pongau haben hohe Wellen geschlagen. Skilehrerkurse in Salzburg werden bis auf Weiteres abgesagt. "Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat mit dem Salzburger Skilehrerverband einen Konsens erreicht, dass geplante Kurse vorerst abgesagt werden", sagte ein Sprecher des ÖVP-Politikers. Zwei derzeit laufende Kurse in Obertauern und Maria Alm werden abgebrochen.

Bürgermeister von Flachau verärgert

"Das ist für uns nicht lustig. Und es ärgert mich irgendwie auch", sagte Bürgermeister Thomas Oberreiter (ÖVP) am Freitag. Er sei bereits im Dezember immer wieder aus der Bevölkerung gefragt worden, warum sich die große Gruppe in Flachau aufhalte. "Auf der einen Seite haben wir Lockdown, auf der anderen Seite gehen 150 Leute zum Lift. Das hat schon für Befremden gesorgt." Als der erste Verdachtsfall der deutlich infektiöseren Coronavirus-Mutation aus Großbritannien in Tirol aufgetreten sei, habe er beim Skilehrerverband nachgehakt. "Nach Jochberg habe ich noch einmal angerufen, ob eh keine Briten da sind." Er zweifle nicht daran, dass die Ausbildung der Skilehrer rechtlich gedeckt gewesen sei, aber: "Ob das alles so notwendig gewesen ist, möchte ich hinterfragen."

"Wir verstehen den Unmut der Bevölkerung", sagte Christian Pucher, Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Die Kurse seien durch die Vorgaben des Bundes gedeckt gewesen. Man sei sich aber dessen bewusst, dass die Ausbildung von Skifahrern aus dem Ausland inmitten des Lockdowns ein "unglückliches Bild" abgebe. Daher habe man sich mit dem Skilehrerverband einvernehmlich darauf verständigt, alle geplanten Kurse bis auf Weiteres abzusagen und die bestehenden in Flachau, Obertauern und Maria Alm mit in Summe mehr als 250 Teilnehmern abzubrechen. Zudem prüfe man, ob es im eigenen Zuständigkeitsbereich rechtliche Möglichkeiten gebe, solche Zusammenkünfte künftig zu unterbinden.

Corona-Massentest in Flachau am Sonntag

Die Gemeinde Flachau und das Land Salzburg laden am kommenden Sonntag, dem 24. Jänner 2021, alle Personen, die sich derzeit im Gemeindegebiet aufhalten, zum Antigen-Schnelltest ein. Damit solle das Infektionsgeschehen in der Gemeinde möglichst gut eingegrenzt werden. "Jetzt ist es wichtig, rasch Gewissheit über den Covid-Status in der Gemeinde Flachau zu bekommen. Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, aktiv teilzunehmen", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Der Massentest findet am Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr im Covid-Testzentrum Ordination Dr. Harald Breitfuß statt. Es ist keine Anmeldung nötig. Der Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich. Personen mit Symptomen dürfen nicht am Test teilnehmen und sollen sich zur Terminvereinbarung telefonisch an die Ordination wenden. Die freiwillige Feuerwehr unterstützt vor Ort. Es werden zwei Teststraßen zur Verfügung stehen. Die Administration erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. "Damit wir ein aussagekräftiges Ergebnis erhalten, ist es besonders wichtig, dass möglichst viele Menschen teilnehmen. Im Vordergrund steht jetzt, schnell ein möglichst umfassendes Bild des Infektionsgeschehens in Flachau zu erhalten", betonen Bürgermeister Thomas Oberreiter und Harald Breitfuß.

Alle Infos zu den Massentests in Flachau:



24. Jänner 2021, von 8.00 bis 18.00 Uhr

Covid-Testzentrum Ordination Dr. Harald Breitfuß, Alter Dorfplatz 1, 5542 Flachau

Kostenlos, freiwillig und ohne Anmeldung

Getestet werden können alle Personen, die sich derzeit in der Gemeinde aufhalten

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort leiten die Teilnehmer durch die Teststraßen

Bei einem positiven Schnelltest werden die Personen telefonisch kontaktiert und über die weitere Vorgehensweise informiert. Es folgt ein PCR-Test, um das Ergebnis abzusichern.

Werden die Teilnehmer nicht am selben Tag kontaktiert, ist das Ergebnis negativ.

Die Gemeinde bittet, alle Corona-Maßnahmen weiter einzuhalten.

Personen mit Symptomen dürfen nicht am Test teilnehmen und sollen sich zur Terminvereinbarung telefonisch unter +43 6457 2444 an die Ordination wenden.

Die Gemeinde bittet zu beachten: Nach dem Abstrich physische Kontakte vermeiden und alle Hygieneregeln einhalten.



Quelle: SN