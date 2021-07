Corona-Cluster in Nachtlokal in Kaprun auf 53 Infizierte angewachsen

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in Salzburg über das Wochenende weiter an. Am Freitag lag die Inzidenz bei 18,5 - bis Montagmorgen kletterte der Wert auf 39,1. Damit sind im Bundesland derzeit 244 Personen nachweislich mit Corona infiziert.

Die meisten Neuinfektionen gibt es nach wie vor im Pinzgau. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 115,7. Mittlerweile ist der Cluster, der auf ein Kapruner Nachtlokal zurückzuführen ist, auf 53 Infizierte gestiegen. Er soll von einer Frau ausgehen, die am 8. Juli das Lokal besucht hatte und drei Tage später positiv getestet wurde.

Ab Donnerstag soll in Salzburg ein Impfbus auf Touren gehen. Dieser soll vor allem entlegenere Gemeinden ansteuern und dort ein niederschwelliges Impfangebot bieten. Im Bus wird man sich ohne Termin impfen lassen können. Welche Gemeinden dieser zuerst anfährt, ist noch nicht fixiert. Impfen ohne Voranmeldung gibt es in dieser Woche auch noch an vier weiteren Standorten: in der Impfstraße in Bad Gastein, in Hallein (hochwasserbedingt im Ziegelstadl), im Kongresshaus in Salzburg und in der NMS Straßwalchen.