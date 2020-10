Auf dem Salzburger Residenzplatz ging am Samstagnachmittag eine Protestaktion zu Corona und den entsprechenden Regierungsmaßnahmen über die Bühne.

Laut Polizei waren rund 350 Teilnehmer anwesend, nach Angaben der Organisatoren waren es 820.

Parallel fand auch in Wien eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen statt. An dieser nahmen aber offenbar weniger Leute Teil als in Salzburg: Nach ersten Informationen sollen es grob 200 gewesen sein.

Quelle: SN