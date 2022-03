Corona: Der Ruf nach der Maskenpflicht wird in Salzburg wieder laut

Angesichts täglicher neuer Rekorde bei der Zahl der Coronafälle beginnen auch in Salzburg die Alarmglocken zu schrillen. Die Lage in den Spitälern spitzt sich wieder langsam zu. In den Landeskliniken müssen erste Operationen bereits verschoben werden.

SN/keystone Politiker und Mediziner appellieren an die Bevölkerung, vorerst die Maske vor allem in Innenräumen weiter aufzusetzen, auch wenn das nicht mehr vorgeschrieben ist.