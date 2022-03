Corona: Die Hälfte der schulpflichtigen Kinder in Salzburg ist bereits durchseucht

Je höher die Altersgruppe, desto niedriger ist der Grad der Durchseuchung mit der Omikron-Variante. Die Landesstatistik sieht noch keinen klaren Trend für einen Rückgang der Zahlen.

3415 neue Coronafälle wurden am Mittwoch in Salzburg registriert. Das ist der dritte Tag mit einem leichten Rückgang in Folge, jeweils im Vergleich zur Vorwoche. Landesstatistiker Gernot Filipp ist aber noch vorsichtig damit, in diesen Zahlen einen Trend zu sehen. "Es gibt einige Faktoren, die diese Einschätzung erschweren." Zum einen, weil derzeit wegen des Wegfalls der 3G- bzw. 2G-Regeln weniger getestet werde. "Gleichzeitig sehen wir auch einen Anstieg des Anteils der symptomatischen Fälle. Das lässt darauf schließen, dass wir derzeit ...