Corona: Drei neue Todesfälle in Salzburg gemeldet

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen bleibt seit der Vorwoche in Salzburg weitgehend stabil. Die Sieben-Tage-Inzidenz (sie gibt die Zahl der Infizierten pro Woche und 100.000 Menschen an) pendelt um 150. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 152, tags zuvor waren es 166,8. Leicht gesunken ist in den vergangenen Tagen auch die Zahl spitalspflichtiger Patienten auf 36 (elf davon auf der Intensivstation), in der Vorwoche waren es im Schnitt etwas mehr als 40 gewesen.

Das Land meldete am Dienstag drei weitere Todesfälle, die am oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Das heißt, dass hier auch eine schwere oder akute Erkrankung Todesursache sein kann. Es waren das zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 85 und 89 Jahren. Zwei waren gegen das Coronavirus geimpft.