Corona: Ein weiterer Todesfall in Salzburg

Salzburg hat von Freitag auf Samstag einen weiteren Corona-Todesfall im Land verzeichnet, genauer in der Stadt Salzburg. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle auf 307 Menschen erhöht.

Bisher wurden 26.458 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet, das sind 178 mehr als am Vortag. Die Zahl der aktiv Infizierten sank jedoch um 27 auf 2.158. Derzeit werden 157 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 28 davon auf Intensivstationen, informierte das Land am Stefanitag.

Am Freitag nahmen 3.809 Personen im Bundesland an den Covid-19-Schnelltests teil, 48 erhielten ein positives Ergebnis, berichtete das Rote Kreuz am Abend.

Quelle: SN, Apa