Corona: Erstmals wieder weniger als 2000 Infizierte in Salzburg

Die Zahl der aktiven Infektionen sank am Montag auf 1893. Das sind weniger als ein Drittel der Infizierten als zum Höhepunkt der zweiten Welle. Seit Beginn der Pandemie waren fünf Prozent der Salzburger infiziert.

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Bundesland Salzburg am Montag erstmals seit Wochen wieder unter 2000 gefallen und lag bei 1893, was einen Rückgang gegenüber Sonntag um 288 Infizierte bedeutet. Zum Höhepunkt der zweiten Welle, am 22. November, gab es in Salzburg mit 6560 aktuell Infizierten eine noch mehr als dreimal so hohe Anzahl, wie aus der Statistik des Landes hervorgeht.

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 26.816 Personen positiv getestet, das sind etwa fünf Prozent der Bevölkerung. Seit Sonntag kamen 211 Neuinfektionen dazu. Fünf Menschen im Alter von 73 bis 92 Jahren sind seit gestern im Bundesland an oder mit Covid-19 gestorben, seit Beginn der Krise sind es somit bereits 314 Menschen. Aktuell befinden sich noch 166 Coronapatienten im Spital, davon werden 28 auf der Intensivstation betreut.

Quelle: APA