Corona: Großer Andrang auf Impf-Bus in Salzburg

Die bundesweite 2G-Entscheidung lässt die Zahl der Impfwilligen in die Höhe schießen - der Salzburger Impfbus-Rekord könnte geknackt werden.

Das Salzburger Rote Kreuz hat am Samstagvormittag einen starken Andrang auf den am Europark ganztägig stationierten Impfbus verzeichnet. Kurz zuvor war die bundesweite Verschärfung der Corona-Präventionsmaßnahmen ab kommender Woche von der Bundesregierung und den Landeshauptleuten beschlossen und öffentlich verlautbart worden. Auch am Salzburger Hauptbahnhof und in mehreren Gemeinden in Flachgau-Umgebung bietet das Rote Kreuz offene Impf-Möglichkeiten an. Auch bei den Teststraßen im Bundesland ist es am Samstag zu einem starken Andrang gekommen.impf

Landeshauptmann Wilfried Haslauer ließ am Freitag verlauten, es sei "oberstes Ziel, den Impffortschritt zu erhöhen sowie die nötigen Auffrischungsimpfungen zu forcieren". Man lege "nun alle Anstrengung in die Auffrischungsimpfungen", die weiterhin "niederschwellig und flächendeckend" angeboten würden.

Am Vormittag standen noch keine genauen Zahlen zur Verfügung, das Rote Kreuz teilte jedoch mit, dass der Tagesrekord der im Impfbus verabreichten Impfungen geknackt werden könnte. Der bisherige Höchstwert für ganztägige Einsätze des seit Juli betriebenen Impfbusses datiert laut Angabe des Roten Kreuzes vom vergangenen Mittwoch und liegt bei knapp 350 Impfdosen, ebenfalls beim Europark. Detaillierte Angaben wurden gegen Abend erwartet.